06:34 04.01.2022
Россиянин продает банку огурцов за 1,3 миллиона долларов
Фото: pixabay
Житель Зеленограда выставил объявление о продаже банки венгерских консервированных огурцов, передает Zakon.kz.
Как пишет rg.ru, высокая стоимость банки связана с тем, что соленья были произведены в 1986 году.
Как объясняет владелец, «закатку» он нашел, разбирая запасы в подвале. А высокая цена, по его словам, связана с тем, что это историческая ценность и хороший предмет для коллекции. Тем более, что второго такого экземпляра в мире, вероятно, нет.
Содержимое не пригодно для употребления в пищу.
Отмечается, что этикетка банки, к сожалению, сохранилась плохо и местами отклеилась.