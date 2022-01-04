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06:34 04.01.2022

Россиянин продает банку огурцов за 1,3 миллиона долларов

закрутка Фото: pixabay
Житель Зеленограда выставил объявление о продаже банки венгерских консервированных огурцов, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, высокая стоимость банки связана с тем, что соленья были произведены в 1986 году.

Как объясняет владелец, «закатку» он нашел, разбирая запасы в подвале. А высокая цена, по его словам, связана с тем, что это историческая ценность и хороший предмет для коллекции. Тем более, что второго такого экземпляра в мире, вероятно, нет.

Содержимое не пригодно для употребления в пищу.

Отмечается, что этикетка банки, к сожалению, сохранилась плохо и местами отклеилась.

Елена Беляева
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