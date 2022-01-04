Число заболевших COVID-19 незначительно увеличилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 413 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 75,

в Алматы – 65,

в Шымкенте – 61,

в Акмолинской области –37,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 38,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 27,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 989 556 случаев.

311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 70,

в Алматы – 15,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 35,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 6,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 24,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 59,

в Костанайской области – 6,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 63,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 806 человек.