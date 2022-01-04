Число заболевших COVID-19 незначительно увеличилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 413 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 75,
в Алматы – 65,
в Шымкенте – 61,
в Акмолинской области –37,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 20,
в ВКО – 11,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 38,
в Костанайской области – 8,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 27,
в СКО – 27,
в Туркестанской области – 13.
Всего в стране подтверждено 989 556 случаев.
311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 70,
в Алматы – 15,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 35,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 6,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 24,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 59,
в Костанайской области – 6,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 63,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 806 человек.