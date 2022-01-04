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08:00 04.01.2022

Число заболевших COVID-19 незначительно увеличилось в Казахстане

кабинет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в стране зарегистрировано на 40 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 413 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 75,

  • в Алматы – 65,

  • в Шымкенте – 61,

  • в Акмолинской области –37,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 10,

  • в Атырауской области – 20,

  • в ВКО – 11,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 6,

  • в Карагандинской области – 38,

  • в Костанайской области – 8,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 6,

  • в Павлодарской области – 27,

  • в СКО – 27,

  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 989 556 случаев.

311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 70,

  • в Алматы – 15,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 35,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 6,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 24,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 59,

  • в Костанайской области – 6,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 63,

  • в СКО – 24,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 806 человек.

Елена Беляева
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