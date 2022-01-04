12 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (14 717+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах – 2153, на амбулаторном уровне – 14 478.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: