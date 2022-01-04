Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:32 04.01.2022

12 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

палата Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки, 3 января, в Казахстане восемь человек скончались от коронавируса и четыре – от коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (14 717+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах – 2153, на амбулаторном уровне – 14 478.

статистика

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 199,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 65,

  • на аппарате ИВЛ – 46.

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене – Мамин
03.01.2022
Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
03.01.2022
Есть основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС – Минэнерго
03.01.2022
Токаев подписал закон по вопросам развития конкуренции
03.01.2022
«Барыс» одержал крупную победу в первом матче нового года
03.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости