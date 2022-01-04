09:32 04.01.2022
12 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки, 3 января, в Казахстане восемь человек скончались от коронавируса и четыре – от коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.
На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (14 717+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах – 2153, на амбулаторном уровне – 14 478.
Фото: пресс-служба Минздрава РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 199,
в состоянии крайней степени тяжести – 65,
на аппарате ИВЛ – 46.