Пять человек погибли в результате схода оползня в Китае

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло в ходе проведения строительных работ в городе Хуацзе, расположенном примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна. Для проведения спасательных работ власти мобилизовали порядка 720 человек.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция уточняет детали происшествия, ведется следствие.