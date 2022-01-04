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08:23 04.01.2022

Пять человек погибли в результате схода оползня в Китае

оползень Фото: istockphoto
Трое пострадали, еще девять числятся пропавшими без вести после схода оползня в провинции Гуйчжоу, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло в ходе проведения строительных работ в городе Хуацзе, расположенном примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна. Для проведения спасательных работ власти мобилизовали порядка 720 человек.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция уточняет детали происшествия, ведется следствие.

Елена Беляева
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