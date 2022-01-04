В составе веганских мясных продуктов есть химические добавки – эксперт

Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Врач-диетолог Римма Мойсенко

lenta.ru отмечает, что вещества, содержащиеся в таких продуктах, могут провоцировать аллергические реакции или интоксикацию организма. К тому же, многие производители используют пальмовое масло, очень вредный для организма компонент.

При переработке пальмового масла всегда используется глицидол – это крайне опасно, он достаточно быстро, в течение нескольких лет, может привести к хронизации каких-либо генетически обусловленных болезней. Врач-диетолог Римма Мойсенко

Специалист порекомендовала относиться к веганскому мясу как к редкому деликатесу, но не вводить его в рацион на постоянной основе. Лучше получать белок из бобовых продуктов, резюмировала она.