08:44 04.01.2022
В составе веганских мясных продуктов есть химические добавки – эксперт
Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала об опасности растительного мяса, передает Zakon.kz.
Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Врач-диетолог Римма Мойсенко
lenta.ru отмечает, что вещества, содержащиеся в таких продуктах, могут провоцировать аллергические реакции или интоксикацию организма. К тому же, многие производители используют пальмовое масло, очень вредный для организма компонент.
При переработке пальмового масла всегда используется глицидол – это крайне опасно, он достаточно быстро, в течение нескольких лет, может привести к хронизации каких-либо генетически обусловленных болезней. Врач-диетолог Римма Мойсенко
Специалист порекомендовала относиться к веганскому мясу как к редкому деликатесу, но не вводить его в рацион на постоянной основе. Лучше получать белок из бобовых продуктов, резюмировала она.