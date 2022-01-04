Теннисист Евсеев потратил три часа, чтобы выиграть финал квалификации в Италии

28-летний алматинец проявил волю к победе и в тяжелой борьбе сумел сломить сопротивление представителя Германии Эльмара Эюповича. Денису понадобились все три сета, чтобы выиграть финальную схватку. При этом Евсеев, проиграв первую партию – 6:7, а в остальных, уступая по ходу игры, догонял. В решающих моментах казахстанский теннисист был сконцентрирован и удачлив, что позволило ему вырвать победу в двух оставшихся партиях – 7:6, 6:2.

4 января Евсееву предстоит матч первого круга основной сетки. В соперники ему достался опытный португалец Гонсало Оливейра, шестой номер этих соревнований.