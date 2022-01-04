09:55 04.01.2022
Qazaq Oil: Прилагаем максимум усилий для обеспечения потребителей
Пресс-служба Qazaq Oil
19 автогазозаправочных станций сети АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» реализуют сжиженный газ по самым низким ценам в Мангистауской области, передает Zakon.kz.
Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в городе Жанаозен, 79 тенге в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации.Пресс-служба сети АЗС Qazaq Oil
Как уточняется в сообщении, несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам.
Ожидается допоставка дополнительного объема топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр.Пресс-служба сети АЗС Qazaq Oil
Отмечается, что в текущей ситуации в компании прилагают максимум усилий для сохранения стабильного и бесперебойного обеспечения всех потребителей сжиженного газа в Мангистауской области.