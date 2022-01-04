Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:55 04.01.2022

Qazaq Oil: Прилагаем максимум усилий для обеспечения потребителей

газ Пресс-служба Qazaq Oil
19 автогазозаправочных станций сети АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» реализуют сжиженный газ по самым низким ценам в Мангистауской области, передает Zakon.kz.
Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в городе Жанаозен, 79 тенге в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации.Пресс-служба сети АЗС Qazaq Oil

Как уточняется в сообщении, несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам.

Ожидается допоставка дополнительного объема топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр.Пресс-служба сети АЗС Qazaq Oil

Отмечается, что в текущей ситуации в компании прилагают максимум усилий для сохранения стабильного и бесперебойного обеспечения всех потребителей сжиженного газа в Мангистауской области.

Елена Беляева
Актау Мангистауская область
Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене – Мамин
03.01.2022
Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
03.01.2022
Есть основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС – Минэнерго
03.01.2022
Токаев подписал закон по вопросам развития конкуренции
03.01.2022
«Барыс» одержал крупную победу в первом матче нового года
03.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости