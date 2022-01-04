Qazaq Oil: Прилагаем максимум усилий для обеспечения потребителей

Как уточняется в сообщении, несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам.

Ожидается допоставка дополнительного объема топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр. Пресс-служба сети АЗС Qazaq Oil

Отмечается, что в текущей ситуации в компании прилагают максимум усилий для сохранения стабильного и бесперебойного обеспечения всех потребителей сжиженного газа в Мангистауской области.