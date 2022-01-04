Состояние Илона Маска превысило 300 млрд долларов – Forbes

По данным обновляемого в реальном времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска увеличилось за сутки на 32,6 млрд долларов и составило 304,2 млрд долларов. Он продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров.

Как пишет ria.ru, в ноябре прошлого года, когда цены на акции Tesla обновили исторический рекорд, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 млрд долларов.