10:34 04.01.2022
Состояние Илона Маска превысило 300 млрд долларов – Forbes
Фото: instagram.com/ilonmask_fun
За сутки состояние главы компаний SpaceX и Tesla увеличилось на 32,6 млрд долларов и составило 304,2 млрд долларов, передает Zakon.kz.
По данным обновляемого в реальном времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска увеличилось за сутки на 32,6 млрд долларов и составило 304,2 млрд долларов. Он продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров.
Как пишет ria.ru, в ноябре прошлого года, когда цены на акции Tesla обновили исторический рекорд, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 млрд долларов.