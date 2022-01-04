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10:34 04.01.2022

Состояние Илона Маска превысило 300 млрд долларов – Forbes

Илон Маск Фото: instagram.com/ilonmask_fun
За сутки состояние главы компаний SpaceX и Tesla увеличилось на 32,6 млрд долларов и составило 304,2 млрд долларов, передает Zakon.kz.

По данным обновляемого в реальном времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска увеличилось за сутки на 32,6 млрд долларов и составило 304,2 млрд долларов. Он продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров.

Как пишет ria.ru, в ноябре прошлого года, когда цены на акции Tesla обновили исторический рекорд, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 млрд долларов.

Ирина Мишура
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