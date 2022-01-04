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Законодательство РК
10:40 04.01.2022

Вооруженный мужчина ворвался в дом в Туркестанской области

здание Фото: Пресс-служба ДП ТО
С какой целью вооруженный мужчина проник в дом, пока неизвестно, передает Zakon.kz.
Факт 3 января зарегистрировали в Сарыагашском РОП по ст. 24-99 УК «Покушение на убийство». Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Управления криминальной полиции ДП ТО. Возглавляет группу заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Проводится досудебное расследование.

Личность подозреваемого пока не установлена.

Елена Беляева
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