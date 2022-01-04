10:40 04.01.2022
Вооруженный мужчина ворвался в дом в Туркестанской области
Фото: Пресс-служба ДП ТО
Факт 3 января зарегистрировали в Сарыагашском РОП по ст. 24-99 УК «Покушение на убийство». Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Управления криминальной полиции ДП ТО. Возглавляет группу заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов. Пресс-служба ДП Туркестанской области
Проводится досудебное расследование.
Личность подозреваемого пока не установлена.