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Законодательство РК
10:55 04.01.2022

Двоих жителей Туркестанской области подозревают в разбое

Полиция Фото: Zakon.kz
Мужчины подозреваются в ограблении гражданина Индии и налете на лото-клуб с использованием травматического пистолета, передает Zakon.kz.

Двое 27-летних жителей Туркестанской области, ранее судимых за кражи чужого имущества, подозреваются в очередном преступлении.

Как установлено в ходе досудебного расследования, эта пара в Алматы в канун Нового года ограбила гражданина Индии и совершила налет на лото-клуб. В обоих случаях злоумышленники использовали травматический пистолет, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемые

Фото: polisia.kz

В результате нападения на иностранца разбойники завладели сотовым телефоном и наличностью, а в следствие налета на лото-клуб их преступная «выручка» составила 2 млн тенге из кассы заведения. К слову, в ходе ограбления клуба огнестрельное ранение получил охранник. Благо, он жив.Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов
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