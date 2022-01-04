10:55 04.01.2022
Двоих жителей Туркестанской области подозревают в разбое
Фото: Zakon.kz
Мужчины подозреваются в ограблении гражданина Индии и налете на лото-клуб с использованием травматического пистолета, передает Zakon.kz.
Двое 27-летних жителей Туркестанской области, ранее судимых за кражи чужого имущества, подозреваются в очередном преступлении.
Как установлено в ходе досудебного расследования, эта пара в Алматы в канун Нового года ограбила гражданина Индии и совершила налет на лото-клуб. В обоих случаях злоумышленники использовали травматический пистолет, сообщает Polisia.kz.
Фото: polisia.kz
В результате нападения на иностранца разбойники завладели сотовым телефоном и наличностью, а в следствие налета на лото-клуб их преступная «выручка» составила 2 млн тенге из кассы заведения. К слову, в ходе ограбления клуба огнестрельное ранение получил охранник. Благо, он жив.Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов