Двоих жителей Туркестанской области подозревают в разбое

Двое 27-летних жителей Туркестанской области, ранее судимых за кражи чужого имущества, подозреваются в очередном преступлении.

Как установлено в ходе досудебного расследования, эта пара в Алматы в канун Нового года ограбила гражданина Индии и совершила налет на лото-клуб. В обоих случаях злоумышленники использовали травматический пистолет, сообщает Polisia.kz.

Фото: polisia.kz