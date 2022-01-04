Без вести пропавшую девушку разыскивают в Акмолинской области

3 января в 15:00 девушка вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы длинные коричневого цвета.

Таутекова была одета в черную пехору, черные ботинки, серую шапку с шарфом. При ней была кожаная сумка черного цвета, мобильный телефон.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

На поиски без вести пропавшей ориентирован весь личный состав и приданные силы, проводятся поисковые мероприятия в местах массового скопления людей, на территории торговых домов и рынков, гостиниц, заброшенных строений.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, полицейские просят незамедлительно сообщить в УКП ДП Акмолинской области по телефонам: 8(7162) 29-93-72, 8-707-255-59-35 или на «102».