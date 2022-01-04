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14:06 04.01.2022

Без вести пропавшую девушку разыскивают в Акмолинской области

кабинет Фото: Zakon.kz
О пропаже 26-летней Аиды Таутековой заявила ее тетя, жительница города Кокшетау, передает Zakon.kz.

3 января в 15:00 девушка вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы длинные коричневого цвета.

Таутекова была одета в черную пехору, черные ботинки, серую шапку с шарфом. При ней была кожаная сумка черного цвета, мобильный телефон.

пропавшая

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

На поиски без вести пропавшей ориентирован весь личный состав и приданные силы, проводятся поисковые мероприятия в местах массового скопления людей, на территории торговых домов и рынков, гостиниц, заброшенных строений.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, полицейские просят незамедлительно сообщить в УКП ДП Акмолинской области по телефонам: 8(7162) 29-93-72, 8-707-255-59-35 или на «102».

Елена Беляева
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