Olimpbet разыграет «Гелендваген» в грандиозном финале «Новогоднего Драйва»

Жизнь постепенно возвращается в привычное русло после праздничных гуляний. Салаты съедены, поздравления сказаны, но убирать шампанское еще рано.

Грядет выдающийся финал грандиозной акции – в прямом эфире телеканалов «Хабар» и «Казспорт». Ведущими шоу станут блогер Мадлен и актер Тауекел Мусилим. В розыгрыше призов будут участвовать звездные гости – Good Zhan, Sadraddin Bolat, Gulnaz Mahmetova и NAZIMA. Они определят десять победителей, которые получат крутые подарки: PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, шесть фрибетов номиналом от 10 тыс. до 25 тыс. тенге. А в финале шоу мы узнаем, кто станет обладателем главного приза – культового внедорожника Mercedes G-Class.

Последний розыгрыш «Новогоднего Драйва» начнется в 18:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно смотреть не только на телеканалах «Хабар» и «Казспорт», но и на сайте, в мобильном приложении и на YouTube-канале Olimpbet, а также в аккаунте букмекера в Instagram.

На записи прямого эфира будут не только звезды, но и обычные клиенты Olimpbet. В своих социальных сетях букмекер провел розыгрыш пригласительных на финал «Новогоднего Драйва». 50 счастливчиков увидят известных гостей вживую и гарантированно получат фрибеты номиналом 10 тыс. тенге, а также примут участие в розыгрыше дополнительных призов: одного iPhone 13, двух Apple Watch 7 и двух AirPods Pro.

Подключайтесь к финальному розыгрышу – повезти может любому клиенту Olimpbet. На «Гелендваген» претендуют все игроки, которые заключили хотя бы одно пари после старта акции 22 ноября. За каждые поставленные 2 тыс. тенге Olimpbet начислял билеты для участия в розыгрыше. Ищите их в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении и ждите прямой эфир. Возможно, один из ваших купонов окажется счастливым и принесет главный подарок в этот Новый год.