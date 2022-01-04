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15:35 04.01.2022

Более 1 млн новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в США

ИВЛ Фото: Zakon.kz
Университет Джонса Хопкинса опубликовал пугающие данные подсчетов федеральных и местных властей по новым случаям заражения коронавирусом, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в США выявили более 1 млн новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg. Это максимальное количество за один день с начала пандемии.

В общей сложности с начала пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировали свыше 56 млн случаев инфицирования COVID-19, более 820 тыс. человек скончались.

В Нью-Йорке ранее фиксировали всплеск COVID-19: число выявленных случаев заболевания тогда возросло за неделю в четыре раза.

Елена Беляева
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