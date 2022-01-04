15:35 04.01.2022
Более 1 млн новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в США
Фото: Zakon.kz
Университет Джонса Хопкинса опубликовал пугающие данные подсчетов федеральных и местных властей по новым случаям заражения коронавирусом, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки в США выявили более 1 млн новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg. Это максимальное количество за один день с начала пандемии.
В общей сложности с начала пандемии в Соединенных Штатах зарегистрировали свыше 56 млн случаев инфицирования COVID-19, более 820 тыс. человек скончались.
В Нью-Йорке ранее фиксировали всплеск COVID-19: число выявленных случаев заболевания тогда возросло за неделю в четыре раза.