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15:37 04.01.2022

Рано заявлять о быстром старении после КВИ – инфекционист

Женщина Фото: pixabay
Специалист отметил преждевременность выводов о быстром старении организма, перенесшего коронавирусную инфекцию, передает Zakon.kz.

Cвоим мнением относительно связи между продолжительностью жизни и перенесенным коронавирусом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поделился с rbc.ru.

Однозначно, чтобы трактовать зависимость продолжительности жизни от коронавируcной инфекции, нужно иметь довольно серьезную статистическую основу для таких высказываний. А на сегодняшний день это несколько преждевременно. Доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский

Пока, по его словам, все данные позволяют говорить, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно. Впрочем, ориентироваться нужно на уже имевшиеся у человека патологии и постковидный синдром.

Но утверждать, что перенесенная инфекция – это 100-процентный фактор снижения продолжительности жизни – несколько надуманно.Доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский
Ирина Мишура
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