Рано заявлять о быстром старении после КВИ – инфекционист

Cвоим мнением относительно связи между продолжительностью жизни и перенесенным коронавирусом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поделился с rbc.ru.

Однозначно, чтобы трактовать зависимость продолжительности жизни от коронавируcной инфекции, нужно иметь довольно серьезную статистическую основу для таких высказываний. А на сегодняшний день это несколько преждевременно. Доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский

Пока, по его словам, все данные позволяют говорить, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно. Впрочем, ориентироваться нужно на уже имевшиеся у человека патологии и постковидный синдром.