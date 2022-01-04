15:37 04.01.2022
Рано заявлять о быстром старении после КВИ – инфекционист
Фото: pixabay
Специалист отметил преждевременность выводов о быстром старении организма, перенесшего коронавирусную инфекцию, передает Zakon.kz.
Cвоим мнением относительно связи между продолжительностью жизни и перенесенным коронавирусом доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поделился с rbc.ru.
Однозначно, чтобы трактовать зависимость продолжительности жизни от коронавируcной инфекции, нужно иметь довольно серьезную статистическую основу для таких высказываний. А на сегодняшний день это несколько преждевременно. Доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский
Пока, по его словам, все данные позволяют говорить, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно. Впрочем, ориентироваться нужно на уже имевшиеся у человека патологии и постковидный синдром.
Но утверждать, что перенесенная инфекция – это 100-процентный фактор снижения продолжительности жизни – несколько надуманно.Доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский