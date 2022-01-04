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16:48 04.01.2022

Дональд Трамп назвал Twitter позором демократии

Твиттер, демократия Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывший президент США Дональд Трамп объявил социальную сеть Twitter позором демократии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление политика распространила его пресс-служба.

Заявление Трампа стало реакцией на блокировку в Twitter аккаунта Марджори Тейлор Грин, члена Палаты представителей. Причиной стала публикация недостоверных сведений о коронавирусе.

Twitter – это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных «левых», и их все ненавидят.Дональд Трамп

Социальная сеть Facebook также заблокировала Трампа после 6 января 2021 года, однако сохранила возможность пересмотра этого решения в будущем.

Константин Вноровский
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