Дональд Трамп назвал Twitter позором демократии

Соответствующее заявление политика распространила его пресс-служба.

Заявление Трампа стало реакцией на блокировку в Twitter аккаунта Марджори Тейлор Грин, члена Палаты представителей. Причиной стала публикация недостоверных сведений о коронавирусе.

Twitter – это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных «левых», и их все ненавидят. Дональд Трамп

Социальная сеть Facebook также заблокировала Трампа после 6 января 2021 года, однако сохранила возможность пересмотра этого решения в будущем.