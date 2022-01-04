Спортом активно занимается свыше 33% жителей столицы

По итогам 2021 года в городе обеспечен охват систематическими занятиями физической культурой и спортом 406 552 человек, что составляет 33,08% от общего числа жителей (в 2020 году – 340 459 человек, или 29,7%), рост показателя составляет 3,38%, говорится на официальном сайте столичного акимата.

Управлением физической культуры и спорта совместно с подведомственными организациями и федерациями города за 2021 год проведено 136 спортивных мероприятий. 26 из них – основные события. В связи со сложившейся ситуацией с вирусом COVID-19 не проведено 419 спортивных соревнований.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В столице впервые в этом году открылись Центр бокса, Центр художественной гимнастики, Центр единоборств, зал единоборств. В этих центрах тренировки проходят бесплатно для всех спортсменов национальных сборных и спортивных школ Нур-Султана.

В новом Центре бокса одновременно заниматься спортом могут более 500 человек, в Центре единоборств – свыше 1 тыс. человек.

В Нур-Султане имеется 1016 спортивных объектов, из них: объектов физической культуры и спорта – 804, учебных заведений – 215, спортивных школ – 9 (в 2020 году – 976 объектов). Насчитывается около 32 крупных спортивных объектов, где ежедневно занимаются более 7 тыс. человек.

Какие спортивные объекты есть в столице:

стадионы с трибунами на 1500 и более мест – 4;

дворцы спорта – 5;

центры подготовки сборных команд – 2;

спортивные комплексы – 18;

спортивные площадки – 7;

лыжная база – 1;

гребная база – 1;

гребной канал – 1;

стрелковые тиры – 21;

тир – 1;

велотрек – 1;

конькобежный стадион – 1;

хоккейные корты – 26;

плоские конструкции – 531;

теннисный корт – 44;

ипподром на 200 и более мест – 3;

бассейны – 27;

спортивные залы – 272;

встроенные залы – 48.

По сравнению с прошлым годом в этом году количество спортивных объектов увеличилось до 40 единиц, в их числе два спортивных комплекса и 38 спортивных залов.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В целях обеспечения равного доступа населения к массовым занятиям физической культурой в Нур-Султане и четырех окраинах столицы, в жилых массивах «Көктал-2», «Өндіріс», «Уркер» и «Железнодорожный», ведутся работы по строительству четырех физкультурно-оздоровительных комплексов. Два из них, а именно в жилых массивах «Көктал-2» и «Өндіріс», завершены и уже ведутся учебно-тренировочные занятия. Завершение строительства ФОКов в жилых массивах «Уркер» и «Железнодорожный» планируется в конце 2022 года.

Работа по стимулированию спортсменов

С октября 2021 года увеличилось денежное содержание спортсменов столицы.

С начала учебного года на специальность «Физическая культура и спорт» выделено 50 грантов акима города.

В связи с этим Управление физической культуры и спорта внесло в городской маслихат и общественный совет предложение об увеличении ежемесячных выплат спортсменам, которое рассмотрел и поддержал аким города Алтай Кульгинов. Кроме того, если раньше ежемесячную выплату получали только 84 спортсмена сборной Нур-Султана, то теперь их количество достигло 176.