Каждый третий житель Акмолинской области занимается спортом

Сегодня каждый третий житель Акмолинской области вовлечен в спортивную жизнь. Число занимающихся физической культурой и спортом достигло 329 тысяч человек, что составляет 41,8% населения области. Особенно важно, что почти половина из них – жители села.

В распоряжении жителей 1124 спортивных сооружения, в том числе 622 в сельской местности. Только за последний год их количество увеличилось на 17 единиц. В Красном Яре, Бестобе, Коргалжыне, Родине, Жаксы и Бозайгыре продолжается строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов. Параллельно ведутся работы по созданию крупных спортивных центров – дворца спорта в Щучинске и многофункционального комплекса в Кокшетау. В Степногорске стартовало строительство Дворца физической культуры и спорта стоимостью 12 млрд тенге.

Фото: Управление физической культуры и спорта

"Сегодня перед нами стоит задача не только строить спортивные объекты, но и наполнить их жизнью. Важно, чтобы каждый житель области, будь то в городе или на селе, имел возможность заниматься спортом рядом с домом. Именно поэтому особое внимание мы уделяем развитию физкультурно-оздоровительных комплексов в районах и селах", – подчеркнул руководитель управления физической культуры и спорта Ардак Толендин.

Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. В регионе культивируется 11 дисциплин, таких как қазақ күресі, асық ату, тоғызқұмалақ, которые объединяют более 30 тысяч человек. Их популяризация позволяет сохранять традиции и формировать у молодежи уважение к культурному наследию.

Массовые мероприятия остаются важным инструментом вовлечения людей. Только за полгода в области прошло более 1600 соревнований и спортивных акций, в которых приняли участие почти 100 тысяч человек. Такие проекты, как "Лыжня в село", поддержанный фондом "Казакстан халкына", становятся символами доступности спорта и дают возможность приобщиться к активному отдыху даже в самых отдаленных уголках региона.

Фото: Управление физической культуры и спорта

Значительная роль отводится людям с особыми потребностями. Сегодня в регионе спортом занимаются 2540 человек с инвалидностью, и эта цифра растет. В Кокшетау успешно функционирует клуб "Мерген", где более 350 спортсменов развиваются в 11 видах спорта. Кроме того, проект по обеспечению бесплатного посещения спортзалов для маломобильных групп населения третий год подряд помогает сотням жителей включаться в спортивную жизнь, адаптироваться и социализироваться через занятия.

"Особое внимание мы уделяем вовлечению в спорт людей с ограниченными возможностями. Для них создаются специальные программы, открываются клубы и адаптивные секции. Мы видим, что спорт помогает таким людям не только укреплять здоровье, но и социализироваться, чувствовать себя частью общества", – отметил Ардак Толендин.

Государственный спортивный заказ также стал эффективным инструментом. В 2025 году почти 9 тысяч детей уже получили возможность заниматься по ваучерам на платформе damubala.kz. Свыше двух сотен поставщиков предоставляют услуги по 21 виду спорта, включая бокс, дзюдо, футбол, гимнастику, плавание и даже адаптивное карате. Это создает равные условия для детей независимо от их социального положения и места жительства.

"На сегодняшний день более 41 процента жителей Акмолинской области систематически занимаются физической культурой и спортом. Это результат нашей целенаправленной работы, и мы уверены, что в ближайшие годы сможем довести этот показатель до половины населения региона", – подчеркнул он.