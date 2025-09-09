#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
События

Каждый третий житель Акмолинской области занимается спортом

Акмолинская область , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 19:11 Фото: Управление физической культуры и спорта
Сегодня каждый третий житель Акмолинской области вовлечен в спортивную жизнь. Число занимающихся физической культурой и спортом достигло 329 тысяч человек, что составляет 41,8% населения области. Особенно важно, что почти половина из них – жители села.

В распоряжении жителей 1124 спортивных сооружения, в том числе 622 в сельской местности. Только за последний год их количество увеличилось на 17 единиц. В Красном Яре, Бестобе, Коргалжыне, Родине, Жаксы и Бозайгыре продолжается строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов. Параллельно ведутся работы по созданию крупных спортивных центров – дворца спорта в Щучинске и многофункционального комплекса в Кокшетау. В Степногорске стартовало строительство Дворца физической культуры и спорта стоимостью 12 млрд тенге.

Фото: Управление физической культуры и спорта

"Сегодня перед нами стоит задача не только строить спортивные объекты, но и наполнить их жизнью. Важно, чтобы каждый житель области, будь то в городе или на селе, имел возможность заниматься спортом рядом с домом. Именно поэтому особое внимание мы уделяем развитию физкультурно-оздоровительных комплексов в районах и селах", – подчеркнул руководитель управления физической культуры и спорта Ардак Толендин.

Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. В регионе культивируется 11 дисциплин, таких как қазақ күресі, асық ату, тоғызқұмалақ, которые объединяют более 30 тысяч человек. Их популяризация позволяет сохранять традиции и формировать у молодежи уважение к культурному наследию.

Массовые мероприятия остаются важным инструментом вовлечения людей. Только за полгода в области прошло более 1600 соревнований и спортивных акций, в которых приняли участие почти 100 тысяч человек. Такие проекты, как "Лыжня в село", поддержанный фондом "Казакстан халкына", становятся символами доступности спорта и дают возможность приобщиться к активному отдыху даже в самых отдаленных уголках региона.

Фото: Управление физической культуры и спорта

Значительная роль отводится людям с особыми потребностями. Сегодня в регионе спортом занимаются 2540 человек с инвалидностью, и эта цифра растет. В Кокшетау успешно функционирует клуб "Мерген", где более 350 спортсменов развиваются в 11 видах спорта. Кроме того, проект по обеспечению бесплатного посещения спортзалов для маломобильных групп населения третий год подряд помогает сотням жителей включаться в спортивную жизнь, адаптироваться и социализироваться через занятия.

"Особое внимание мы уделяем вовлечению в спорт людей с ограниченными возможностями. Для них создаются специальные программы, открываются клубы и адаптивные секции. Мы видим, что спорт помогает таким людям не только укреплять здоровье, но и социализироваться, чувствовать себя частью общества", – отметил Ардак Толендин.

Государственный спортивный заказ также стал эффективным инструментом. В 2025 году почти 9 тысяч детей уже получили возможность заниматься по ваучерам на платформе damubala.kz. Свыше двух сотен поставщиков предоставляют услуги по 21 виду спорта, включая бокс, дзюдо, футбол, гимнастику, плавание и даже адаптивное карате. Это создает равные условия для детей независимо от их социального положения и места жительства.

"На сегодняшний день более 41 процента жителей Акмолинской области систематически занимаются физической культурой и спортом. Это результат нашей целенаправленной работы, и мы уверены, что в ближайшие годы сможем довести этот показатель до половины населения региона", – подчеркнул он.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Читайте также
Токаев осудил военную акцию Израиля в Дохе
События
18:56, Сегодня
Токаев осудил военную акцию Израиля в Дохе
Прокурора Актау задержали в Алматы: начато служебное расследование
События
17:49, Сегодня
Прокурора Актау задержали в Алматы: начато служебное расследование
Казахстанец сжег несколько авто и избежал наказания
События
17:17, Сегодня
Казахстанец сжег несколько авто и избежал наказания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: