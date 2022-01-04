Три подростка погибли в ДТП в Алматинской области – владелец авто взят под стражу

За рулем Nissan Cefiro находился 15-летний житель села Коктал. Около села Аулиеагаш в Панфиловском районе подросток не справился с управлением, и машина перевернулась.

Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14-15 лет погибли. Еще двое подростков с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 345, ч. 4 УК РК.

26-летнего владельца автомашины Nissan Cefiro поместили под стражу.

Подозреваемый сознался, что был знаком с погибшим подростком, который попросил дать ему машину для самостоятельного управления. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу в ИВС. Расследование по факту ДТП находится на особом контроле руководства областного департамента полиции. Пресс-служба ДП Алматинской области

В рамках расследования назначен ряд соответствующих экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств происшествия.