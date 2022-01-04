Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:30 04.01.2022

Три подростка погибли в ДТП в Алматинской области – владелец авто взят под стражу

Авария, Алматинская область, погибшие подростки Фото: Instagram/police_almobl
ДТП произошло 2 января в 22:20 на трассе Коктал – Аулиеагаш, сообщает Zakon.kz.

За рулем Nissan Cefiro находился 15-летний житель села Коктал. Около села Аулиеагаш в Панфиловском районе подросток не справился с управлением, и машина перевернулась.

Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14-15 лет погибли. Еще двое подростков с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 345, ч. 4 УК РК.

26-летнего владельца автомашины Nissan Cefiro поместили под стражу.

Подозреваемый сознался, что был знаком с погибшим подростком, который попросил дать ему машину для самостоятельного управления. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу в ИВС. Расследование по факту ДТП находится на особом контроле руководства областного департамента полиции. Пресс-служба ДП Алматинской области

В рамках расследования назначен ряд соответствующих экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств происшествия.

Задержанный обратился к казахстанцам и призвал автовладельцев не повторять его ошибки, которые привели к такой трагедии. Мужчина также попросил прощения у родных и близких погибших школьников за свой необдуманный поступок. Пресс-служба ДП Алматинской области
Константин Вноровский
Алматинская область
Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира
10.04.2022
Рената Литвинова опубликовала фото из больницы
11.04.2022
Завершились выборы президента Южной Осетии
10.04.2022
12 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
11.04.2022
Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения
11.04.2022
Главная Топ LIVE Все