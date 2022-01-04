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Законодательство РК
21:05 04.01.2022

ОПЕК+ увеличит добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале

ОПЕК+ увеличит добычу Фото: pixabay
Министры стран альянса ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс. баррелей в сутки, как на декабрь 2021 года и январь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Следующее заседание запланировано на 2 февраля, передает РИА Новости.

Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале 2022 года. Коммюнике альянса по итогам заседания

Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки добычу, которую в мае 2020 года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На январь же они составляют 3,36 млн баррелей в сутки.

Константин Вноровский
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