Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади

По имеющейся информации, демонстранты избили сотрудника полиции, стали громить полицейские машины. Стражи порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты.

Здание акимата города оцеплено полицейскими и спецназом.

С площади полиция вытеснила почти всех протестующих. Демонстранты потихоньку расходятся по проспекту Абая.

По некоторым сообщениям на Площади Республики в Алматы загорелось несколько полицейских автомобилей

Часть митингующих спускается вниз к площади «Астана». На площади Республики беспорядки прекращены.

Появилась информация о том, что протестующие пытаются громить витрины магазинов и ресторанов. Сообщается как минимум об одной разбитой витрине. Правоохранители стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих.