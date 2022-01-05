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01:18 05.01.2022

Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади

Митинги Алматы Фото: Zakon.kz
Митингующие беспрепятственно дошли до площади Республики в Алматы, где и произошли беспорядки, сообщает Zakon.kz.

По имеющейся информации, демонстранты избили сотрудника полиции, стали громить полицейские машины. Стражи порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты.

Здание акимата города оцеплено полицейскими и спецназом.

С площади полиция вытеснила почти всех протестующих. Демонстранты потихоньку расходятся по проспекту Абая.

По некоторым сообщениям на Площади Республики в Алматы загорелось несколько полицейских автомобилей

Часть митингующих спускается вниз к площади «Астана». На площади Республики беспорядки прекращены.

Появилась информация о том, что протестующие пытаются громить витрины магазинов и ресторанов. Сообщается как минимум об одной разбитой витрине. Правоохранители стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих.

Константин Вноровский
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