Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади
По имеющейся информации, демонстранты избили сотрудника полиции, стали громить полицейские машины. Стражи порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты.
Здание акимата города оцеплено полицейскими и спецназом.
С площади полиция вытеснила почти всех протестующих. Демонстранты потихоньку расходятся по проспекту Абая.
По некоторым сообщениям на Площади Республики в Алматы загорелось несколько полицейских автомобилей
Часть митингующих спускается вниз к площади «Астана». На площади Республики беспорядки прекращены.
Появилась информация о том, что протестующие пытаются громить витрины магазинов и ресторанов. Сообщается как минимум об одной разбитой витрине. Правоохранители стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих.
Новость по теме