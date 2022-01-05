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00:40 05.01.2022

Президент Токаев выступил с заявлением о ситуации в стране

Президент Казахстана Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением в связи со сложившейся ситуацией в стране, сообщает Zakon.kz.

Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие.

Обращаюсь к молодежи: не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким.

Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам.

Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.

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