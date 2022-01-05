Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
04:21 05.01.2022

Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы

Коммендантский час Фото: Zakon.kz/Маким Золотухин
Как сообщалось ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Алматы, передает Zakon.kz.

Комендантский час с 23:00 до 7:00.

  • создается комендатура, ее возглавил начальник департамента полиции Таймерденов;

  • запрещены все массовые мероприятия;

  • установлены ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

  • ограничен въезд в Алматы и выезд из Алматы;

  • будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;

  • запрещается продажа оружия и боеприпасов, устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя;

  • у жителей Алматы на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы;

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Константин Вноровский
Алматы
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Россиянин продает банку огурцов за 1,3 миллиона долларов
04.01.2022
Число заболевших COVID-19 незначительно увеличилось в Казахстане
04.01.2022
50 тенге за литр – в Мангистауской области снизили цену на газ
04.01.2022
Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
04.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости