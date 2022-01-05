Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы

Комендантский час с 23:00 до 7:00.

создается комендатура, ее возглавил начальник департамента полиции Таймерденов;

запрещены все массовые мероприятия;

установлены ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

ограничен въезд в Алматы и выезд из Алматы;

будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;

запрещается продажа оружия и боеприпасов, устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя;