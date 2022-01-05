04:21 05.01.2022
Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы
Фото: Zakon.kz/Маким Золотухин
Как сообщалось ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Алматы, передает Zakon.kz.
Комендантский час с 23:00 до 7:00.
создается комендатура, ее возглавил начальник департамента полиции Таймерденов;
запрещены все массовые мероприятия;
установлены ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
ограничен въезд в Алматы и выезд из Алматы;
будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;
запрещается продажа оружия и боеприпасов, устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя;
у жителей Алматы на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы;
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь