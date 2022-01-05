Токаев назначил Карина Госсекретарем РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на должность Государственного секретаря РК, сообщает Акорда.

На этом посту он сменит Крымбека Кушербаева.

Этим же указом Ерлан Карин освобожден от должности помощника президента.

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года.

Трудовой стаж: