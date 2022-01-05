Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:00 05.01.2022

В Казахстане разработали правила вакцинации и стерилизации бродячих животных

правила стерилизации Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал проект правил вакцинации и стерилизации бродячих животных, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что профилактические ветеринарные мероприятия бродячих животных проводятся:

  • на территории ветеринарно-санитарного благополучия с целью предупреждения возникновения болезней и пищевых отравлений животных, включая болезни, общие для животных и человека, согласно требованиям законодательства РК в области ветеринарии;

  • при неблагополучной эпизоотическом ситуации с целью ликвидации и предупреждения распространения особо опасных болезней животных, включая ограничительные меры.

Проведение ветеринарных мероприятий по вакцинации бродячих животных осуществляется с применением ветеринарных препаратов, зарегистрированных в РК.

Как отмечается, общественный контроль в области ответственного обращения с животными осуществляется общественными инспекторами и некоммерческими организациями, уставом которых предусмотрено осуществление деятельности по проведению общественного контроля.

Вакцинация бродячих животных осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством республики.

Согласно правилам, местные исполнительные органы должны публиковать на своих сайтах информацию о ветеринарно-санитарных мероприятиях по проведению вакцинации и стерилизации бродячих животных.

Государственные и частные ветеринарные организации должны вести фото и видеоотчеты о проведении вакцинации и стерилизации.

Правила также предусматривают стерилизацию бродячих животных, которая будет проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной ветеринарной помощи за счет местного бюджета.

При стерилизации животного в ухо будут вставлять бирку, где будут прописаны данные о животном (номер).

Бирки, вставляемые для бродячих животных после проведения вакцинации, должны быть красного цветам, бирки черного цвета должны быть для бродячих животных, прошедших стерилизацию.

Номер бирки бродячих животных состоит из двенадцати символов, которые имеют обозначения.

Длительность послеоперационного ухода за бродячими животными после стерилизации составляет не менее 10 дней для самок и трех дней для самцов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 января. 

Лариса Черненко
Открытые НПА МЭГПР РК Казахстан
Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы
05.01.2022
Протестующие в Алматы разошлись
05.01.2022
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Беспорядки в Алматы — полиция оттеснила митингующих с площади
05.01.2022
Токаев принял отставку правительства
05.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости