В Казахстане разработали правила вакцинации и стерилизации бродячих животных

Так, говорится, что профилактические ветеринарные мероприятия бродячих животных проводятся:

на территории ветеринарно-санитарного благополучия с целью предупреждения возникновения болезней и пищевых отравлений животных, включая болезни, общие для животных и человека, согласно требованиям законодательства РК в области ветеринарии;

при неблагополучной эпизоотическом ситуации с целью ликвидации и предупреждения распространения особо опасных болезней животных, включая ограничительные меры.

Проведение ветеринарных мероприятий по вакцинации бродячих животных осуществляется с применением ветеринарных препаратов, зарегистрированных в РК.

Как отмечается, общественный контроль в области ответственного обращения с животными осуществляется общественными инспекторами и некоммерческими организациями, уставом которых предусмотрено осуществление деятельности по проведению общественного контроля.

Вакцинация бродячих животных осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством республики.

Согласно правилам, местные исполнительные органы должны публиковать на своих сайтах информацию о ветеринарно-санитарных мероприятиях по проведению вакцинации и стерилизации бродячих животных.

Государственные и частные ветеринарные организации должны вести фото и видеоотчеты о проведении вакцинации и стерилизации.

Правила также предусматривают стерилизацию бродячих животных, которая будет проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной ветеринарной помощи за счет местного бюджета.

При стерилизации животного в ухо будут вставлять бирку, где будут прописаны данные о животном (номер).

Бирки, вставляемые для бродячих животных после проведения вакцинации, должны быть красного цветам, бирки черного цвета должны быть для бродячих животных, прошедших стерилизацию.

Номер бирки бродячих животных состоит из двенадцати символов, которые имеют обозначения.

Длительность послеоперационного ухода за бродячими животными после стерилизации составляет не менее 10 дней для самок и трех дней для самцов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 января.