Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина — 5 января 2022 года

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Подготовят заключения по проектам Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».

Также рассмотрят проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О международных договорах Республики Казахстан».