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Законодательство РК
10:00 05.01.2022

Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина — 5 января 2022 года

мажилис Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Подготовят заключения по проектам Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».

Также рассмотрят проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О международных договорах Республики Казахстан».

Анастасия Стативкина
Мажилис Нигматулин Нурлан Казахстан
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