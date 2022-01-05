10:00 05.01.2022
Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина — 5 января 2022 года
Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.
Депутаты рассмотрят ряд вопросов.
Подготовят заключения по проектам Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».
Также рассмотрят проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О международных договорах Республики Казахстан».