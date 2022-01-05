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Законодательство РК
10:28 05.01.2022

За нарушение общественного порядка в Казахстане задержаны более 200 человек

беспорядки, алматы Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана прошли незаконные акции, передает Zakon.kz.
Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. Пресс-служба МВД Республики Казахстан

Отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов.

Были совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.

В Алматы, Шымкенте и Таразе предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб.Пресс-служба МВД Республики Казахстан

Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью.

В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей.

В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. Пресс-служба МВД Республики Казахстан

За нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек.

Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения.

Анастасия Стативкина
МВД РК Казахстан
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