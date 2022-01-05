Густой туман накрыл Алматы

Фотографиями и видео туманного города делятся жители в соцсетях.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее синоптики сообщали, что 5 января в центре Казахстана пройдет снег, на юге, западе, востоке страны ожидаются осадки (дождь и снег), днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – сильные осадки. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед.