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10:31 05.01.2022

Густой туман накрыл Алматы

алматы, густой туман, фотографии Фото: Zakon.kz
Город Алматы накрыл густой туман, передает Zakon.kz.

Фотографиями и видео туманного города делятся жители в соцсетях.

алматы, туман

Фото: Zakon.kz

алматы, туман

Фото: Zakon.kz

алматы, туман

Фото: Zakon.kz

алматы, туман

Фото: Zakon.kz

алматы, туман

Фото: Zakon.kz

алматы, туман

Фото: Zakon.kz

Ранее синоптики сообщали, что 5 января в центре Казахстана пройдет снег, на юге, западе, востоке страны ожидаются осадки (дождь и снег), днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – сильные осадки. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед.

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