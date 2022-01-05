Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертьфинал на кортах Аделаиды

Первая ракетка Казахстана среди женщин на стадии 1/8 финала переиграла чешку Мари Бузкову – 6:3, 6:4. Рыбакиной для успеха понадобилось более полутора часов. Теперь Елена в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Силби Роджерс (США) и Мария Саккари (Греция).

До Елены Рыбакиной первой четвертьфиналисткой турнира стала словенская теннисистка Кайя Джуван. Сотая ракетка мира преподнесла сенсацию, взяв верх над вторым номером данных соревнований Алиной Сабаленка из Беларуси – 7:6, 6:1.