Правила учета домашних животных разработаны в РК

Так, говорится, что обязательному учету подлежат домашние животные, принадлежащие физическим и юридическим лицам, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах, зоологических питомниках. В случае смены владельца животного – обязательному переучету в базе данных.

Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также частными ветклиниками.

При этом учет домашних животных производится на платной основе с использованием специальных изделий.

Как отмечается, учет домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения, производится за счет бюджетных средств.

Согласно правилам, владельцы домашних животных обязаны произвести их учет до 31 декабря 2024 года.

При этом потомство от домашних животных должно быть зарегистрировано в течение трех месяцев.

Процедура учета домашних животных включает в себя:

предоставление владельцем или ответственным лицом домашнего животного лицу, осуществляющему учет; визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет; установка изделий учета лицами, осуществляющими учет; включение сведений в базу данных; присвоение индивидуального номера домашнему животному; выдача паспорта учета.

Установка изделий учета производится путем использования:

болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта животного;

чипов посредством их подкожного введения, которые должны соответствовать стандартам ISO 11784 и ISO 11785;

браслетов или ошейников либо шлейки;

электронной метки;

бирки по центру уха животного, не задев при этом вены;

татуировки.

После установки изделия в базу данных вносится следующая информация:

фамилия, имя, отчество владельца – физического лица или наименование владельца – юридического лица;

ИИН владельца физического лица или БИН владельца – юридического лица;

место жительства владельца – физического лица или адрес юридического лица;

контактные данные владельца;

вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;

вид, номер и данные изделия учета;

индивидуальный номер домашнего животного;

информация о проведенных ветеринарных мероприятиях (осмотр, вакцинация, стерилизация и другие).

Индивидуальный номер домашних животных состоит из 12 символов, которые имеют следующие обозначения:

первые два символа – литерный код РК – KZ (две заглавные латинские буквы); третий символ – литерный код области, городов республиканского значения, столицы; четвертый символ – цифровой код собаки (1), цифровой код кошки (2), цифровой код других животных (3); пятый символ – цифровой код мужского пола домашнего животного (1), цифровой код женского пола домашнего животного (2); шестой и седьмой символы – цифровой код лица, осуществляющего учет, определяется местным исполнительным органом самостоятельно; с восьмого по четырнадцатый символы – порядковый номер домашнего животного.

Паспорт учета выдается индивидуально на каждое домашнее животное.

В случае гибели домашнего животного или смены владельца паспорт учета является недействительным после внесения соответствующих сведений в базу данных.

Выдача дубликата паспорта учета может производиться при его утере или порче.

Проект правил размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 января.