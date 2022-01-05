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11:15 05.01.2022

Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

рк, погода, снег, метель, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Прогноз погоды на 6-8 января предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ожидаются снег и низовая метель.

С 6 января очередной циклон из районов Скандинавии будет оказывать влияние на погоду в большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также небольшое повышение температуры воздуха.РГП «Казгидромет»

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, гололед.

На западе и северо-западе столбики термометров ночью повысятся до 0...-8°С, на севере и в центре страны – до -5...-15°С.

Динара Халдарова
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