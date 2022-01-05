11:15 05.01.2022
Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
Фото: pixabay
Согласно прогнозу, ожидаются снег и низовая метель.
С 6 января очередной циклон из районов Скандинавии будет оказывать влияние на погоду в большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также небольшое повышение температуры воздуха.РГП «Казгидромет»
Также сообщается, что по республике ожидаются туман, гололед.
На западе и северо-западе столбики термометров ночью повысятся до 0...-8°С, на севере и в центре страны – до -5...-15°С.