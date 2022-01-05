Курс доллара начал снижаться после праздников

В обменниках доллары покупают/продают по 433-433,5 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,85-5,95.

При этом в Алматы практически половина обменных пунктов не работает.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,04%, составив $77,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,09%– до $80,07 за баррель.