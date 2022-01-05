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11:18 05.01.2022

Курс доллара начал снижаться после праздников

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,64 тенге (-0,19), передает Zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 433-433,5 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,85-5,95.

При этом в Алматы практически половина обменных пунктов не работает.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,04%, составив $77,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,09%– до $80,07 за баррель.

Лариса Черненко
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