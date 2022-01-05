Автобусы в Нур-Султане курсируют в штатном режиме

Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems».

Общественный транспорт в Нур-Султане курсирует в штатном режиме. Единственное, не все автобусы можем увидеть на линии, потому что перебои со связью, но мы прозвонили в автобусные парки и там ответили, что все автобусы на линиях. Пресс-служба CTS

Также в компании сообщили, что возникли проблемы с оплатой.