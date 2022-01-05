11:36 05.01.2022
Автобусы в Нур-Султане курсируют в штатном режиме
Фото: Автопарк №1
Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems».
Общественный транспорт в Нур-Султане курсирует в штатном режиме. Единственное, не все автобусы можем увидеть на линии, потому что перебои со связью, но мы прозвонили в автобусные парки и там ответили, что все автобусы на линиях.Пресс-служба CTS
Также в компании сообщили, что возникли проблемы с оплатой.
Но мы переговорили с сотрудниками транспортного контроля, чтобы они не высаживали людей. Оплата пока при помощи транспортных карт.Пресс-служба CTS