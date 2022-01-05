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11:36 05.01.2022

Автобусы в Нур-Султане курсируют в штатном режиме

нур-султан, автобусы, работа Фото: Автопарк №1
В Нур-Султане общественный транспорт курсирует в штатном режиме, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems».

Общественный транспорт в Нур-Султане курсирует в штатном режиме. Единственное, не все автобусы можем увидеть на линии, потому что перебои со связью, но мы прозвонили в автобусные парки и там ответили, что все автобусы на линиях.Пресс-служба CTS

Также в компании сообщили, что возникли проблемы с оплатой.

Но мы переговорили с сотрудниками транспортного контроля, чтобы они не высаживали людей. Оплата пока при помощи транспортных карт.Пресс-служба CTS
Динара Халдарова
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