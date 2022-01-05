Предельную цену сжиженного нефтяного газа утвердили в Казахстане

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2022 года в размере 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», – говорится в документе.