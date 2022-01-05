12:19 05.01.2022
Предельную цену сжиженного нефтяного газа утвердили в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики своим приказом от 24 декабря 2021 года утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутренний рынок, сообщает Zakon.kz.
«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2022 года в размере 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», – говорится в документе.
Полный текст приказа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.