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Законодательство РК
12:19 05.01.2022

Предельную цену сжиженного нефтяного газа утвердили в Казахстане

утверждена предельная цена Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики своим приказом от 24 декабря 2021 года утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутренний рынок, сообщает Zakon.kz.

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2022 года в размере 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», – говорится в документе.

Полный текст приказа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
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