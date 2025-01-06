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Право

Цены на сжиженный нефтяной газ сохранили в Казахстане

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 08:45 Фото: wikimedia
Министр энергетики приказом от 25 декабря 2024 года утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.
"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года в размере 45 158 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", — говорится в документе.

Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.

Напомним, указанная цена на сжиженный газ была установлена в Казахстане с 1 июля по 31 декабря 2024 года. До этого стоимость газа составляла 40 320 тенге.

На тот период в Министерстве энергетики объяснили необходимость повышения цены на сжиженный газ нерентабельностью его производства, значительным ростом потребления и одной из самых низких стоимостей в сравнении с сопредельными государствами.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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