До старта Чемпионата Европы по футзалу осталось две недели

Казахстанская дружина в своей подгруппе сыграет с командами Словении (20 января), Финляндии (24) и Италии (28). Перед поездкой на Чемпионат Европы подопечные Кака собрались в Нур-Султане, чтобы провести последний УТС. Плюс к этому бразильский наставник объявил состав сборной Казахстана на будущий турнир, передает пресс-служба ФФК.

Вратари: Игита («Кайрат), Нарун Сериков («Кайрат»), Рауан Атантаев («Нур-Султан»).

Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас («Кайрат»), Чингиз Есенаманов («Кайрат»), Альберт Акбаликов («Кайрат), Биржан Оразов («Кайрат»), Даурен Турсагулов («Кайрат»), Арнольд Кнауб («Динамо-Самара», Россия), Лео («Норильский никель», Россия), Нурбек Карагулов («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»), Жомарт Токаев («Атырау»), Ерсултан Сагындыков («Атырау»).