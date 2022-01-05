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12:34 05.01.2022

До старта Чемпионата Европы по футзалу осталось две недели

Футзал Чемпионат Европы Нидерланды Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футзалу начала подготовку к европейскому первенству 2022 года, которое пройдет с 19 января по 6 февраля в Голландии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская дружина в своей подгруппе сыграет с командами Словении (20 января), Финляндии (24) и Италии (28). Перед поездкой на Чемпионат Европы подопечные Кака собрались в Нур-Султане, чтобы провести последний УТС. Плюс к этому бразильский наставник объявил состав сборной Казахстана на будущий турнир, передает пресс-служба ФФК.

Вратари: Игита («Кайрат), Нарун Сериков («Кайрат»), Рауан Атантаев («Нур-Султан»).

Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас («Кайрат»), Чингиз Есенаманов («Кайрат»), Альберт Акбаликов («Кайрат), Биржан Оразов («Кайрат»), Даурен Турсагулов («Кайрат»), Арнольд Кнауб («Динамо-Самара», Россия), Лео («Норильский никель», Россия), Нурбек Карагулов («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»), Жомарт Токаев («Атырау»), Ерсултан Сагындыков («Атырау»).

Куандык Шынасилов
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