Нурлан Ногаев призвал протестующих разойтись

Пресс-служба акима Мангистауской области разослала обращение главы региона.

Граждан, которые по незнанию или по разным другим причинам принимают участие в подобных мероприятиях в настоящее время, просим вернуться домой и не поддаваться на провокации. Если сейчас все собравшиеся добровольно разойдутся, то в рамках действующего закона никаких мер не будет применено. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

Аким области отметил, что обещает поскорее решить «сложившуюся ситуацию» и выполнять поручения главы государства по обеспечению стабильности и недопущению угрозы для жизни и здоровья населения.

Он добавил, что также были даны поручения по организации защиты гражданских и военных объектов.