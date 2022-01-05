12:40 05.01.2022
Нурлан Ногаев призвал протестующих разойтись
Фото: primeminister.kz
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал протестующих добровольно разойтись по домам, передает Zakon.kz.
Пресс-служба акима Мангистауской области разослала обращение главы региона.
Граждан, которые по незнанию или по разным другим причинам принимают участие в подобных мероприятиях в настоящее время, просим вернуться домой и не поддаваться на провокации.
Если сейчас все собравшиеся добровольно разойдутся, то в рамках действующего закона никаких мер не будет применено.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев
Аким области отметил, что обещает поскорее решить «сложившуюся ситуацию» и выполнять поручения главы государства по обеспечению стабильности и недопущению угрозы для жизни и здоровья населения.
Он добавил, что также были даны поручения по организации защиты гражданских и военных объектов.