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12:40 05.01.2022

Нурлан Ногаев призвал протестующих разойтись

Нурлан Ногаев Фото: primeminister.kz
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал протестующих добровольно разойтись по домам, передает Zakon.kz.

Пресс-служба акима Мангистауской области разослала обращение главы региона.

Граждан, которые по незнанию или по разным другим причинам принимают участие в подобных мероприятиях в настоящее время, просим вернуться домой и не поддаваться на провокации.

Если сейчас все собравшиеся добровольно разойдутся, то в рамках действующего закона никаких мер не будет применено.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

Аким области отметил, что обещает поскорее решить «сложившуюся ситуацию» и выполнять поручения главы государства по обеспечению стабильности и недопущению угрозы для жизни и здоровья населения.

Он добавил, что также были даны поручения по организации защиты гражданских и военных объектов.

Айтурган Азимжанова
Ногаев Нурлан Мангистауская область
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