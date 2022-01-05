Комендатура города обратилась к алматинцам

В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Комендатура Алматы

Кроме того, жителей города просят воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент.

Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью. Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности. Комендатура Алматы

В сообщении отмечается, что, учитывая появление слухов и фейков, горожан призывают использовать информацию СМИ и опираться только на официальные источники.