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13:23 05.01.2022

Комендатура города обратилась к алматинцам

площадь Республики Фото: Zakon.kz
Горожан и автовладельцев попросили планировать свои маршруты в объезд участков с митингующими, передает Zakon.kz.
В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Комендатура Алматы

Кроме того, жителей города просят воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент.

Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью. Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности. Комендатура Алматы

В сообщении отмечается, что, учитывая появление слухов и фейков, горожан призывают использовать информацию СМИ и опираться только на официальные источники.

Оксана Житникова
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