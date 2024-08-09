Акимат Алматы объявил об ограничениях на дорогах в спальном районе
Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Утеген батыр в Алматы вводятся временные ограничения движения. Жителей города попросили заранее планировать свой маршрут, сообщает Zakon.kz.
Так, с 23:00 9 августа до 11:00 11 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Жубанова до пр. Абая.
Объезд будет обеспечен в северном направлении по пр. Абая, Алтынсарина и ул. Жубанова. В южном направлении – по ул. Жубанова, пр. Алтынсарина и Абая.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по улице Павлодарской для проведения ремонтных работ на теплосетях.
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