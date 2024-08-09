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Акимат Алматы объявил об ограничениях на дорогах в спальном районе

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 10:43 Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Утеген батыр в Алматы вводятся временные ограничения движения. Жителей города попросили заранее планировать свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Так, с 23:00 9 августа до 11:00 11 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Жубанова до пр. Абая.

Объезд будет обеспечен в северном направлении по пр. Абая, Алтынсарина и ул. Жубанова. В южном направлении – по ул. Жубанова, пр. Алтынсарина и Абая.

Акимат Алматы объявил об ограничениях на дорогах в спальном районе, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 10:43

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по улице Павлодарской для проведения ремонтных работ на теплосетях.

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