Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что Halyk Bank и все его системы работают исправно в обычном режиме, включая банкоматы, банковские приложения для физических лиц Halyk Homebank и юридических лиц Onlinebank. Пресс-служба Halyk Bank

В банке отметили, что возможен нестабильный доступ к мобильным приложениям, POS-терминалам в связи с перебоями в сетях интернет-провайдеров.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в ряде регионов уведомляем Вас о том, что возможны ограничения в работе отделений и банкоматов банка. Пресс-служба Halyk Bank