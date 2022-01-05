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13:24 05.01.2022

Halyk Bank и все его системы работают исправно в обычном режиме

Halyk Bank, обращение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе Halyk Bank сообщили, что банк и все его системы работают исправно в обычном режиме, передает Zakon.kz.
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что Halyk Bank и все его системы работают исправно в обычном режиме, включая банкоматы, банковские приложения для физических лиц Halyk Homebank и юридических лиц Onlinebank.Пресс-служба Halyk Bank

В банке отметили, что возможен нестабильный доступ к мобильным приложениям, POS-терминалам в связи с перебоями в сетях интернет-провайдеров.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в ряде регионов уведомляем Вас о том, что возможны ограничения в работе отделений и банкоматов банка.Пресс-служба Halyk Bank

Более подробную информацию по работе отделений и всем интересующим Вас вопросам Вы можете получить, обратившись по телефонам контакт-центров банка:

  • для физических лиц: 7111;

  • для юридических лиц: 9595.

Динара Халдарова
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