13:24 05.01.2022
Halyk Bank и все его системы работают исправно в обычном режиме
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе Halyk Bank сообщили, что банк и все его системы работают исправно в обычном режиме, передает Zakon.kz.
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что Halyk Bank и все его системы работают исправно в обычном режиме, включая банкоматы, банковские приложения для физических лиц Halyk Homebank и юридических лиц Onlinebank.Пресс-служба Halyk Bank
В банке отметили, что возможен нестабильный доступ к мобильным приложениям, POS-терминалам в связи с перебоями в сетях интернет-провайдеров.
В связи с введением режима чрезвычайного положения в ряде регионов уведомляем Вас о том, что возможны ограничения в работе отделений и банкоматов банка.Пресс-служба Halyk Bank
Более подробную информацию по работе отделений и всем интересующим Вас вопросам Вы можете получить, обратившись по телефонам контакт-центров банка:
для физических лиц: 7111;
для юридических лиц: 9595.