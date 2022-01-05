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14:20 05.01.2022

Зарубежные СМИ подключились к освещению протестов в Казахстане

полиция оттесняет протестующих Фото: Zakon.kz
К освещению и координации протестов в Казахстане активно подключились зарубежные медиаресурсы, передает Zakon.kz.

Иностранные медиаресурсы, участвующие и координирующие протесты в Беларуси, переключились на работу по Казахстану.

Отмечается, что все эти медиаресурсы находятся под внешним управлением зарубежных спецслужб. По мере того, как на протяжении нескольких дней разгорался протест, эти находящиеся за пределами страны информационные ресурсы размыли изначальные вполне конкретные требования протестующих, делая упор исключительно на политических требованиях и собственную их интерпретацию.

Годом ранее США выделили более 1,5 млн долларов на работу по «защите прав и свобод» граждан в Казахстане, большую часть из которых получили представители казахстанской оппозиции и блогосферы.

Оксана Житникова
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