Зарубежные СМИ подключились к освещению протестов в Казахстане

Иностранные медиаресурсы, участвующие и координирующие протесты в Беларуси, переключились на работу по Казахстану.

Отмечается, что все эти медиаресурсы находятся под внешним управлением зарубежных спецслужб. По мере того, как на протяжении нескольких дней разгорался протест, эти находящиеся за пределами страны информационные ресурсы размыли изначальные вполне конкретные требования протестующих, делая упор исключительно на политических требованиях и собственную их интерпретацию.