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09:00 12.01.2022

Редакция Zakon.kz подверглась нападению мародеров и террористов

разбитая дверь, стекло Фото: Zakon.kz
Главный офис редакции сетевого издания Zakon.kz разграблен.

5 января 2022 года во время массовых беспорядков на площади Республики в Алматы, организованных бандитскими группировками, были разгромлены и разграблены редакции нескольких республиканских телеканалов и изданий.

Редакция Zakon.kz также подверглась нападению. Неизвестные вскрыли двери главного офиса, расположенного по адресу: пл. Республики, 13.

офис zakon.kz, разгром, алматы

Фото: Zakon.kz

К счастью, все сотрудники Zakon.kz успели эвакуироваться из офиса и никто не пострадал. Они покинули рабочие места, когда начался штурм городского акимата, и смогли добраться до своих домов без происшествий.Генеральный директор ТОО «ЮрИнфо» Александр Белиловский

разгром, редакция zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По его словам, неустановленные лица устроили в редакции полный разгром. Часть технического оборудования бесследно пропала, остальное – разбито или разобрано на запчасти. Двери выломаны вместе с косяками, офисная мебель повреждена, личные вещи сотрудников разбросаны. Часть помещения подтоплена из-за сработавшей системы пожарной сигнализации.

разбитое стекло, цветок

Фото: Zakon.kz

Редакции нанесен очень серьезный и, главное, ничем не обоснованный ущерб. Не может быть никаких оправданий, либо объяснений такого поступка. Сейчас сотрудники Zakon.kz работают удаленно, используя личное оборудование. Разгром нашего офиса, безусловно, сильно затруднил работу редакции, но не сможет прекратить ее полностью. Мы продолжаем готовить и публиковать материалы, информируя казахстанцев о самых главных событиях в стране.Александр Белиловский
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