Редакция Zakon.kz подверглась нападению мародеров и террористов

5 января 2022 года во время массовых беспорядков на площади Республики в Алматы, организованных бандитскими группировками, были разгромлены и разграблены редакции нескольких республиканских телеканалов и изданий.

Редакция Zakon.kz также подверглась нападению. Неизвестные вскрыли двери главного офиса, расположенного по адресу: пл. Республики, 13.

Фото: Zakon.kz

К счастью, все сотрудники Zakon.kz успели эвакуироваться из офиса и никто не пострадал. Они покинули рабочие места, когда начался штурм городского акимата, и смогли добраться до своих домов без происшествий. Генеральный директор ТОО «ЮрИнфо» Александр Белиловский

Фото: Zakon.kz

По его словам, неустановленные лица устроили в редакции полный разгром. Часть технического оборудования бесследно пропала, остальное – разбито или разобрано на запчасти. Двери выломаны вместе с косяками, офисная мебель повреждена, личные вещи сотрудников разбросаны. Часть помещения подтоплена из-за сработавшей системы пожарной сигнализации.

Фото: Zakon.kz