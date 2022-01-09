Стало известно о гибели военнослужащего в Талдыкоргане

Военнослужащему было 25 лет.

Как отмечается, со стороны Министерства обороны семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Ранее в МВД РК сообщили, что в ходе беспорядков в стране погибли 18 сотрудников правоохранительных органов — в их числе 16 полицейских, военные и сотрудники КНБ.