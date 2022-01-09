21:03 09.01.2022
Стало известно о гибели военнослужащего в Талдыкоргане
Фото: pixabay
Как сообщили в эфире Первого канала «Евразия», во время беспорядков в городе Талдыкоргане был убит ефрейтор Ғабдолла Смаилканов, передает Zakon.kz.
Военнослужащему было 25 лет.
Как отмечается, со стороны Министерства обороны семье погибшего будет оказана материальная помощь.
Ранее в МВД РК сообщили, что в ходе беспорядков в стране погибли 18 сотрудников правоохранительных органов — в их числе 16 полицейских, военные и сотрудники КНБ.