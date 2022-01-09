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Законодательство РК
20:59 09.01.2022

Берик Уали рассказал, как будет формироваться новое правительство

здание Аакорды, здания правительства РК Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь президента Берик Уали в интервью телеканалу «Хабар 24» прокомментировал вопрос о том, чего следует ожидать казахстанцам 11 января – глава государства ранее анонсировал, что в этот день в парламенте он озвучит ряд решений, передает Zakon.kz.
Президент сам анонсировал, что 11 января выступит в парламенте. Давайте дождемся. У меня нет права вперед президента говорить, какие он решения примет. Я, конечно же, должен информировать о деятельности президента, но давайте дождемся. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

Уали отметил, что после отставки экс-премьер-министра Аскара Мамина весь кабмин считается временным, все являются и.о. министров.

Правительство будет формироваться заново. Президент сам знает, кого оставить, кого сменить. Все в ожидании. Правительство сменится, это бесспорно. Ждите. Но главная наша цель – обеспечить стабильность в стране и безопасность граждан. Правоохранительные органы соответствующую работу проводят.Пресс-секретарь президента РК Берик Уали
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