20:59 09.01.2022
Берик Уали рассказал, как будет формироваться новое правительство
Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь президента Берик Уали в интервью телеканалу «Хабар 24» прокомментировал вопрос о том, чего следует ожидать казахстанцам 11 января – глава государства ранее анонсировал, что в этот день в парламенте он озвучит ряд решений, передает Zakon.kz.
Президент сам анонсировал, что 11 января выступит в парламенте. Давайте дождемся. У меня нет права вперед президента говорить, какие он решения примет. Я, конечно же, должен информировать о деятельности президента, но давайте дождемся. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали
Уали отметил, что после отставки экс-премьер-министра Аскара Мамина весь кабмин считается временным, все являются и.о. министров.
Правительство будет формироваться заново. Президент сам знает, кого оставить, кого сменить. Все в ожидании. Правительство сменится, это бесспорно. Ждите. Но главная наша цель – обеспечить стабильность в стране и безопасность граждан. Правоохранительные органы соответствующую работу проводят.Пресс-секретарь президента РК Берик Уали