Берик Уали рассказал, как будет формироваться новое правительство

Президент сам анонсировал, что 11 января выступит в парламенте. Давайте дождемся. У меня нет права вперед президента говорить, какие он решения примет. Я, конечно же, должен информировать о деятельности президента, но давайте дождемся. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

Уали отметил, что после отставки экс-премьер-министра Аскара Мамина весь кабмин считается временным, все являются и.о. министров.