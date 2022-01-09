Организована отправка на родину россиян, оказавшихся в Алматы во время ЧП

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости. Командующий миротворческими силами ОДКБ Андрей Сердюков

Также он выразил признательность казахстанской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.

Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в городе Алматы в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации. Командующий миротворческими силами ОДКБ Андрей Сердюков

Сердюков отметил, что выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки.

Обстановка на территории РК стабилизируется и находится под контролем органов власти. Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахстанскому народу. Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов

По его словам, взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило казахстанцам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и Вооруженных сил, которые переброшены на борьбу с террористами.