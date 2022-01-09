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Законодательство РК
21:55 09.01.2022

Нападавшие на здание ДП Алматы имели спецподготовку и экипировку — Азирбек

спланированное нападение Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом Салтанат Азирбек заявила о том, что нападение на здание Департамента полиции было четко спланировано, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Хабар 24», факт подтверждает видео, оказавшееся в распоряжении следственных органов.

Изъято из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и 314 боеприпасов к ним. В числе задержанных есть активные участники штурма здания ДП города Алматы в ночь на 6 января. Призываем граждан сохранять спокойствие. Салтанат Азирбек

По словам официального представителя городского оперативного штаба, всего с начала антитеррористической операции удалось задержать 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародерства и других преступлений.

От бандитских группировок удалось зачистить несколько объектов. В их числе: резиденция президента, акимат, площадь Республики, мкр. Думан, жилой массив, прилегающий к торговому центру «Car City», а также Ауэзовский и Наурызбайский районы.

Елена Беляева
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