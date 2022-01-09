22:10 09.01.2022
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ
Фото: Akorda
Ранее экс-глава комитета Карим Масимов был освобожден от должности, новым председателем КНБ президент назначил Ермека Сагимбаева.
Осипов Марат Сапарович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК; Ергожин Даулет Едилович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.Акорда
На должности заместителей председателя КНБ были назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.
Позже Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене.