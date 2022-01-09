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Законодательство РК
22:10 09.01.2022

Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ

президент Фото: Akorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два распоряжения, передает Zakon.kz.

Осипов Марат Сапарович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК; Ергожин Даулет Едилович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.Акорда

На должности заместителей председателя КНБ были назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

Ранее экс-глава комитета Карим Масимов был освобожден от должности, новым председателем КНБ президент назначил Ермека Сагимбаева.

Позже Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене.

Елена Беляева
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