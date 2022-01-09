Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ

Осипов Марат Сапарович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК; Ергожин Даулет Едилович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК. Акорда На должности заместителей председателя КНБ были назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

Ранее экс-глава комитета Карим Масимов был освобожден от должности , новым председателем КНБ президент назначил Ермека Сагимбаева.

Позже Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене.