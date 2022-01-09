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Законодательство РК
22:35 09.01.2022

Берик Уали высказался о роли миссии ОДКБ в Казахстане

резиденция президента Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в интервью телеканалу «Хабар 24» прокомментировал вопрос о миссии сил ОДКБ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Этот вопрос волнует общество. Повторю еще раз, главная миссия сил ОДКБ – охрана стратегических объектов страны. Благодаря этому наши Вооруженные силы, Нацгвардия могут бросить все силы на борьбу с террористами в Алматы, Алматинской области и других регионах страны. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

По его словам, миссия ОДКБ завершится после стабилизации ситуации в стране.

Они все, никто не останется, покинут страну, вернутся в свои страны. ОДКБ – это не только Россия, как вам известно, это и Армения, Беларусь, Таджикистан. По мере стабилизации ситуации, максимум в течение недели, а может, и меньше, они все вернутся в свои страны. Вы видите, что ситуация в стране стабилизируется. Президент говорил об этом. Берик Уали

В ходе интервью Уали анонсировал, что 10 января по предложению президента Касым-Жомарта Токаева состоится внеочередная сессия ОДКБ в онлайн-формате.

Казахстан, как и другие страны, о которых я говорил выше, является полноправным членом ОДКБ и согласно договору в случае внутренней или внешней угрозы может обратиться за помощью. Это объединение создавалось для оказания помощи. И раз такая ситуация сложилась в стране, почему бы не обратиться за помощью? Что это угрожает независимости, что они останутся у нас – это невозможно. Это надо разъяснять населению. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали
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