Берик Уали высказался о роли миссии ОДКБ в Казахстане

Этот вопрос волнует общество. Повторю еще раз, главная миссия сил ОДКБ – охрана стратегических объектов страны. Благодаря этому наши Вооруженные силы, Нацгвардия могут бросить все силы на борьбу с террористами в Алматы, Алматинской области и других регионах страны. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

По его словам, миссия ОДКБ завершится после стабилизации ситуации в стране.

Они все, никто не останется, покинут страну, вернутся в свои страны. ОДКБ – это не только Россия, как вам известно, это и Армения, Беларусь, Таджикистан. По мере стабилизации ситуации, максимум в течение недели, а может, и меньше, они все вернутся в свои страны. Вы видите, что ситуация в стране стабилизируется. Президент говорил об этом. Берик Уали

В ходе интервью Уали анонсировал, что 10 января по предложению президента Касым-Жомарта Токаева состоится внеочередная сессия ОДКБ в онлайн-формате.