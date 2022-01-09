Пять самолетов с казахстанскими туристами приземлятся в Нур-Султане 10 января

Как пишет «Хабар 24», самолеты уже летят из ОАЭ, Шри-Ланки и Индии.

Уточняется, что изначально туристы должны были вернуться в Алматы, однако местный аэропорт пока не возобновил работу. Всех прилетающих обещают встретить и просят родственников не нарушать комендантский час, так как все рейсы прибудут под утро.