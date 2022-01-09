23:07 09.01.2022
Пять самолетов с казахстанскими туристами приземлятся в Нур-Султане 10 января
Фото: pixabay
Фонд «Туристік Қамқор» сообщил о том, что ожидается возвращение 500 казахстанцев с Мальдив, передает Zakon.kz.
Как пишет «Хабар 24», самолеты уже летят из ОАЭ, Шри-Ланки и Индии.
Уточняется, что изначально туристы должны были вернуться в Алматы, однако местный аэропорт пока не возобновил работу. Всех прилетающих обещают встретить и просят родственников не нарушать комендантский час, так как все рейсы прибудут под утро.