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23:07 09.01.2022

Пять самолетов с казахстанскими туристами приземлятся в Нур-Султане 10 января

салон самолета Фото: pixabay
Фонд «Туристік Қамқор» сообщил о том, что ожидается возвращение 500 казахстанцев с Мальдив, передает Zakon.kz.

Как пишет «Хабар 24», самолеты уже летят из ОАЭ, Шри-Ланки и Индии.

Уточняется, что изначально туристы должны были вернуться в Алматы, однако местный аэропорт пока не возобновил работу. Всех прилетающих обещают встретить и просят родственников не нарушать комендантский час, так как все рейсы прибудут под утро.

Елена Беляева
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