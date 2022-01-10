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01:36 10.01.2022

Около 400 нацгвардейцев пострадали во время беспорядков в Казахстане

солдаты, полиция Казахстана Фото: Zakon.kz
Главнокомандующий Национальной гвардией озвучил количество пострадавших бойцов в ходе массовых беспорядков и нападений на сотрудников правоохранительных органов, передает Zakon.kz.
Бойцы Нацгвардии несут службу в круглосуточном режиме. В ходе обеспечения правопорядка в городах Алматы, Шымкент и ряде областных центров, в результате противостояния с хулиганствующей толпой, число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек. Замминистра внутренних дел – главнокомандующий НГ Руслан Жаксылыков

Также он сообщил, что в ходе массовых беспорядков было повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии.

Елена Беляева
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