Число заболевших COVID-19 превысило две тысячи в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2087 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 1442;

в Алматы – 93;

в Шымкенте – 123;

в Акмолинской области – 31;

в Актюбинской области – 19;

в Алматинской области – 28;

в Атырауской области – 42;

в ВКО – 16;

в Жамбылской области – 35;

в ЗКО – 55;

в Карагандинской области – 49;

в Костанайской области – 19;

в Кызылординской области – 35;

в Костанайской области – 19;

в Мангистауской области – 25;

в Павлодарской области – 35;

в СКО – 9;

в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 997 438 случаев заболевания.

514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 100;

в Алматы – 0;

в Шымкенте – 37;

в Акмолинской области – 46;

в Актюбинской области – 25;

в Алматинской области – 2;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 3;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 95;

в Карагандинской области – 64;

в Костанайской области – 10;

в Кызылординской области – 12;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 37;

в СКО – 75;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране выздоровели от КВИ 964 166 человек.