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08:01 10.01.2022

Число заболевших COVID-19 превысило две тысячи в Казахстане

заболеваемость коронавирусом Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировали на 142 заболевших больше, чем днем ранее. Больше всего новых случаев в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2087 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 1442;

  • в Алматы – 93;

  • в Шымкенте – 123;

  • в Акмолинской области – 31;

  • в Актюбинской области – 19;

  • в Алматинской области – 28;

  • в Атырауской области – 42;

  • в ВКО – 16;

  • в Жамбылской области – 35;

  • в ЗКО – 55;

  • в Карагандинской области – 49;

  • в Костанайской области – 19;

  • в Кызылординской области – 35;

  • в Костанайской области – 19;

  • в Мангистауской области – 25;

  • в Павлодарской области – 35;

  • в СКО – 9;

  • в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 997 438 случаев заболевания.

514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 100;

  • в Алматы – 0;

  • в Шымкенте – 37;

  • в Акмолинской области – 46;

  • в Актюбинской области – 25;

  • в Алматинской области – 2;

  • в Атырауской области – 7;

  • в ВКО – 3;

  • в Жамбылской области – 0;

  • в ЗКО – 95;

  • в Карагандинской области – 64;

  • в Костанайской области – 10;

  • в Кызылординской области – 12;

  • в Мангистауской области – 0;

  • в Павлодарской области – 37;

  • в СКО – 75;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране выздоровели от КВИ 964 166 человек.

Данияр Кунафин
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