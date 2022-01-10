Число заболевших COVID-19 превысило две тысячи в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2087 новых случаев заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 1442;
в Алматы – 93;
в Шымкенте – 123;
в Акмолинской области – 31;
в Актюбинской области – 19;
в Алматинской области – 28;
в Атырауской области – 42;
в ВКО – 16;
в Жамбылской области – 35;
в ЗКО – 55;
в Карагандинской области – 49;
в Костанайской области – 19;
в Кызылординской области – 35;
в Костанайской области – 19;
в Мангистауской области – 25;
в Павлодарской области – 35;
в СКО – 9;
в Туркестанской области – 31.
Всего в стране подтверждено 997 438 случаев заболевания.
514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 100;
в Алматы – 0;
в Шымкенте – 37;
в Акмолинской области – 46;
в Актюбинской области – 25;
в Алматинской области – 2;
в Атырауской области – 7;
в ВКО – 3;
в Жамбылской области – 0;
в ЗКО – 95;
в Карагандинской области – 64;
в Костанайской области – 10;
в Кызылординской области – 12;
в Мангистауской области – 0;
в Павлодарской области – 37;
в СКО – 75;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране выздоровели от КВИ 964 166 человек.